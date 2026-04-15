국민성장펀드, 네이버 AI 데이터센터 4000억 저리대출 승인

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네이버 인공지능(AI) 데이터센터 ‘각 세종’. 금융위원회 제공
국민성장펀드가 네이버의 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 그래픽처리장치(GPU) 도입에 4000억원 규모의 저리대출을 지원한다.
금융위원회는 15일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 네이버의 ‘AI 데이터센터 증설 및 GPU 서버 도입’ 사업에 총 4000억원을 3%대 저리로 제공하는 안건을 의결했다고 밝혔다.
네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색 서비스에 AI를 확대하기 위해 세종시에 소재한 데이터센터 ‘각 세종’을 증설하고 최신 GPU를 도입하는 사업이다.
재원은 첨단전략산업기금 3400억원과 산업은행 600억원으로 구성되며, 나머지 사업비는 네이버가 자체 조달한다. 총사업비는 9221억원 규모다.
금융위는 “국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 국내 기업의 대규모 AI 데이터센터 구축 사업에 자금 지원을 결정했다”며 “우리나라의 독자적인 소버린 AI 생태계를 육성하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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한편 이날 심의회에서는 충북 소재 반도체 테스트 장비 부품업체 샘씨엔에스에 대한 저리대출 지원도 함께 승인됐다. 해당 기업은 반도체 테스트 공정 핵심 부품을 국산화한 중견기업으로, 공장 증설 자금 지원을 받게 된다.
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