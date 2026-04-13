케이뱅크, 작년 사장님대출 2조원 돌파

2026-04-13 B3면

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케이뱅크가 지난해 개인사업자대출 잔액을 2조 3100억원까지 늘리며 1년 새 약 1조 1600억원을 확대했다고 12일 밝혔다. 특히 2분기 이후 줄곧 20% 안팎의 고성장을 이어갔다.성장과 함께 건전성 지표도 뚜렷하게 개선됐다. 기업대출 연체율은 2024년 말 1.82%에서 2025년 말 0.60%로 1.22% 포인트 하락하며 인터넷은행 중 유일하게 0%대를 기록했다.비대면 ‘사장님 부동산담보대출’ 잔액은 출시 1년 반 만에 5600억원으로 늘었고, 보증서대출 취급액 역시 2024년 400억원에서 지난해 2400억원으로 6배 확대됐다. 케이뱅크는 이러한 성장 기반을 토대로 중소기업(SME) 금융으로 사업 영역을 넓힐 계획이다. 향후 3년간 200억원을 투입해 대출 심사모형 고도화, 전용상품 개발, 인프라 구축 등을 추진할 방침이다.