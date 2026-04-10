이창용 “공급충격 장기화로 물가 상승압력 커지면 정책 대응”

한은 금통위, 기준금리 연 2.50% 동결

이미지 확대 이창용 한국은행 총재, 금통위 주재 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.4.10 사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 이창용 한국은행 총재, 금통위 주재 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.4.10 사진공동취재단

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이창용 한국은행 총재는 10일 “공급 충격이 일시적일 경우 정책 시차 등을 고려할 때 금리 조정으로 대응하지 않는 것이 바람직하다”고 밝혔다.이 총재는 이날 한은 금융통화위원회 직후 열린 기자간담회에서 “공급충격에 대한 통화정책 운영의 기본 원칙은 명확하다”며 이같이 말했다.이 총재는 “충격이 장기화하면서 물가 상승 압력이 확산하고 기대인플레이션이 불안정해질 경우에는 정책적 대응이 필요하다”면서도 “현시점에서는 중동 상황이 어느 방향으로 전개될지 아직 판단하기 어렵다”고 덧붙였다.앞서 이날 금통위는 이날 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 이날 회의는 오는 20일 임기가 끝나는 이 총재가 주재하는 마지막 금통위다.