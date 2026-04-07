맞춤 추천에 자녀 금융관리… 신협 온뱅크, 생활밀착 금융

2026-04-08 B3면

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신협중앙회가 모바일 애플리케이션 ‘온뱅크’ 개편과 ‘아이서비스’ 도입을 통해 조합원 중심의 생활밀착형 금융 서비스 강화에 나선다고 7일 밝혔다.신협은 최신 모바일 이용 흐름을 반영해 핵심 화면을 중심으로 온뱅크 구조를 다시 짰다. 부모가 미성년 자녀의 금융생활을 함께 관리할 수 있는 ‘아이서비스’도 새로 도입했다. 부모는 비대면으로 자녀 명의 입출금계좌인 ‘아이모아통장’ 개설과 체크카드 발급, 자녀 계좌 조회, 이체 한도 설정, 비밀번호 재설정 등을 모바일에서 처리할 수 있다. 아이모아통장은 아이서비스의 핵심 기반 계좌다. 부모가 자녀의 용돈 관리와 금융 습관 형성을 도울 수 있도록 연결되며, 계좌 개설 이후에는 자녀의 입출금 내역과 금융활동을 보다 체계적으로 살펴볼 수 있다는 설명이다.