KB금융, 상권 데이터로 소상공인 돕는다

방문객·상권 변화 등 맞춤형 지원

2026-04-06 B2면

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KB금융그룹이 데이터 기반 분석을 앞세워 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 나서고 있다.KB금융그룹은 지난 3일, 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 지역경제 활성화와 소상공인 지원 강화를 위해 개발한 ‘KB상권활성화지수’ 설명회를 개최했다고 5일 밝혔다. ‘KB상권활성화지수’는 상권 방문 고객 흐름과 소상공인 경영 현황, 지역상권 변화 등을 종합적으로 살펴볼 수 있는 분석 모델이다. KB국민은행과 KB국민카드, 한국데이터뱅크가 함께 개발했다. KB금융은 이를 통해 방문객 흐름, 매출 패턴, 개·폐업 현황 등 약 50여 개 데이터를 결합 분석해 지역 상권의 상태를 정밀 진단하고 맞춤형 지원에 활용하고 있다. 특히 지역상품권과 연계된 상권에서는 외부 고객 유입 확대와 매출 증가 효과가 확인됐다.