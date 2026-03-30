우리금융, 청년미래이음대출 신설… “1000억 추가 출연”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

우리금융, 청년미래이음대출 신설… “1000억 추가 출연”

박소연 기자
입력 2026-03-30 23:58
수정 2026-03-30 23:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
우리금융그룹이 금융 취약 청년층의 자립을 지원하기 위한 전용 대출 상품을 내놓는다. 우리금융은 오는 31일 ‘청년미래이음대출’을 출시한다고 30일 밝혔다. 이 상품은 신용 접근성이 낮은 청년층을 겨냥한 정책형 금융 상품으로, 연 4.5% 금리로 최대 500만원까지 이용 가능하다. 개인 신용평점 하위 20% 이하이거나 차상위계층, 근로장려금 신청 대상자 가운데 만 34세 이하 미취업자 또는 취·창업 1년 이내 청년이 이용할 수 있다.

우리금융은 상품 출시를 위해 우리미소금융재단에 1000억원을 추가 출연했다 해당 재단은 서민금융진흥원과 협업해 취약계층 대상 금융 지원을 담당하는 조직이다. 우리금융 관계자는 “청년과 지역 기반 지원을 강화해 금융 취약계층의 자립을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

박소연 기자
2026-03-31 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로