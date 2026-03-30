우리금융, 청년미래이음대출 신설… “1000억 추가 출연”

2026-03-31 B3면

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우리금융그룹이 금융 취약 청년층의 자립을 지원하기 위한 전용 대출 상품을 내놓는다. 우리금융은 오는 31일 ‘청년미래이음대출’을 출시한다고 30일 밝혔다. 이 상품은 신용 접근성이 낮은 청년층을 겨냥한 정책형 금융 상품으로, 연 4.5% 금리로 최대 500만원까지 이용 가능하다. 개인 신용평점 하위 20% 이하이거나 차상위계층, 근로장려금 신청 대상자 가운데 만 34세 이하 미취업자 또는 취·창업 1년 이내 청년이 이용할 수 있다.우리금융은 상품 출시를 위해 우리미소금융재단에 1000억원을 추가 출연했다 해당 재단은 서민금융진흥원과 협업해 취약계층 대상 금융 지원을 담당하는 조직이다. 우리금융 관계자는 “청년과 지역 기반 지원을 강화해 금융 취약계층의 자립을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.