한화손보, 여성 보험 첫 가정폭력 소송비까지 보장

2026-03-30 B3면

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한화손해보험이 가정폭력 피해 등 여성 고객의 생활 속 법률 리스크를 보장하는 상품과 서비스를 도입했다.한화손보는 ‘가정폭력 등으로 인한 법률비용’ 담보와 ‘Lady 변호사 상담’ 서비스를 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 4.0’에 탑재했다고 29일 밝혔다. 해당 담보는 업계 최초로 가사소송 법률비용을 보장하고, 기존 보험상품에서 면책이었던 가족 간 법적 분쟁을 보장 대상으로 포함했다. 고객이 법적 대응에 나설 경우 변호사 선임비 등 소송비용을 지원하고 심급별 1000만원, 최대 3000만원 한도로 실손 보장한다. 대한변호사협회와 협약을 통해 제공되는 변호사 상담 서비스도 도입됐다. 가입 고객은 전용 플랫폼을 통해 변호사를 선택해 1대1 상담을 받을 수 있다.