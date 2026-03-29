KB국민은행, 10조원 금리우대 프로그램 운영

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KB국민은행, 10조원 금리우대 프로그램 운영

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-03-29 23:46
수정 2026-03-29 23:46
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KB국민은행은 국가 신성장 동력을 뒷받침하기 위해 총 10조원 규모로 금리 우대 프로그램을 확대 운영한다고 29일 밝혔다. 올해부터 운영 중인 ‘생산적금융 금리 우대 프로그램’은 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역에 저리 자금을 지원하는 제도로, 오는 4월부터 지원 규모를 3조원에서 6조원으로 확대한다. 지원 대상은 ▲국가전략산업우량 산업단지 소재 기업 ▲글로벌 시장을 개척하는 수출 기업 ▲신기술 및 유망 분야의 성장 기업 등이다.

이와 함께 KB국민은행은 기존에 운영하던 ‘영업점 전결 금리 우대 프로그램’도 4조원 규모로 지속 운영한다. 이를 통해 생산적금융 대상 기업을 포함한 중소기업·소상공인의 금리 부담을 낮추고 있다.

이승연 기자
2026-03-30 B3면
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