산은 등 정책금융 6곳 협의체 결성…생산적금융 확대 지원

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정책금융기관 협의회 7대 핵심 공동·협력 사업 분야. 한국산업은행 제공
한국산업은행을 중심으로 정책금융기관 6곳이 협의체를 결성해 국민성장펀드·지방 주도 성장 등 정부의 생산적 금융 확대 정책을 지원할 예정이다.
산은은 27일 오전 서울 영등포구 본점에서 중소기업은행·신용보증기금·한국수출입은행·한국무역보험공사·기술보증기금 등과 생산적 금융 확대를 위한 정책금융기관 협의회를 열고 이런 내용의 업무협약(MOU)을 맺었다.
앞서 이억원 금융위원장이 지난 1월 금융위 소속 공공·유관기관 업무보고 때 산은·기은·신보 간 협의체 결성을 지시한 데 따른 것으로, 계획보다 참여 기관을 늘렸다.
이날 회의에서는 국민성장펀드와의 협력사업 강화, 지방 주도 성장을 위한 지역금융 확대 등 정부의 국정목표 달성을 위한 7대 핵심 공동·협력 사업 분야를 선정했다. 각 정책금융기관장을 중심으로 협의회를 운영하며 실질적인 성과 창출을 위해 실무그룹이 세부 과제를 상시 추진할 계획이다.
신동원 서울시의원, 월계종합사회복지관으로 부터 감사패 수여
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 23일 지역사회 복지 증진과 취약계층 지원에 앞장선 공로를 인정받아 월계종합사회복지관(관장 오동준)으로부터 감사패를 받았다. 복지관은 감사패를 통해 “월계동의 취약계층 주민들을 위한 헌신적인 복지 실천을 통해 지역복지 발전에 크게 기여했다”라며 “그간의 노고와 진심 어린 활동에 깊은 감사의 마음을 담아 이 패를 드린다”고 밝혔다. 신 의원은 그동안 시의회 보건복지위원회 위원으로서 노원구 월계동 일대의 복지 사각지대를 발굴하고, 어르신·장애인·저소득층 등 사회적 약자를 위한 실질적인 지원책 마련에 의정 역량을 집중해 왔으며 주민들이 더 나은 복지 서비스를 누릴 수 있도록 현장 중심의 행정을 펼쳐왔다. 그는 “주민들의 소중한 세금이 가장 필요한 곳에 쓰이도록 살피는 것은 시의원으로서 당연한 책무인데, 이렇게 귀한 패를 주셔서 감사하고 보람을 느낀다”고 소감을 밝혔다. 이어 “월계동은 저에게 가족과 같은 이웃들이 살아가는 소중한 터전”이라며 “앞으로도 우리 주변의 어려운 이웃들이 소외되지 않고, 따뜻한 복지의 온기가 지역사회 구석구석 전달될 수 있도록 의정 활동에 매진하겠다”고 강조했다.
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박상진 산은 회장은 “대한민국 경제의 진짜 성장을 위해 정책금융기관들이 머리를 맞대고 하나의 팀으로 뭉쳐야 할 때”라면서 “현장에서 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 긴밀히 소통해 나갈 것”이라고 밝혔다.
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