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2월 은행 주담대 금리 4.32%…2년 3개월 만에 최고

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-03-27 14:02
수정 2026-03-27 14:02
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은행채 오르며 주담대 금리 상승
고정형 주담대 비중 4.5%P 축소

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서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스
서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스


시장금리 상승과 함께 지난달 주택담보대출 금리가 다섯 달 연속 올랐다.

한국은행이 27일 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’ 통계에 따르면 지난달 중 예금은행의 주담대 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.32%로 전월보다 0.03% 포인트 높아졌다. 5개월째 올라 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 3개월 만에 가장 높은 수준에 이르렀다. 주담대 금리 산출에 반영되는 은행채 금리가 오르면서다.

전체 가계대출 금리는 4.45%로 0.05% 포인트 하락했다. 상대적으로 금리가 높은 일반 신용대출 금리가 5.55%에서 5.53%로 낮아졌고 전체 가계대출에서 차지하는 비중도 줄었기 때문이다.

주담대 가운데 고정형 금리 비중은 한 달 사이 75.6%에서 71.1%로 4.5% 포인트 줄었다. 전체 가계대출 중 고정형 금리 비중도 47%에서 43.1%로 3.9% 포인트 축소됐다.

2월 기업 대출 금리(4.20%)는 0.05% 포인트 올랐다. 대기업(4.13%)과 중소기업(4.28%) 대출 금리가 각 0.04% 포인트, 0.07% 포인트 상승했다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.02% 포인트 오른 4.26%로 집계됐다.

월 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.83%로 전월(2.78%)보다 0.05% 포인트 높아졌다. 한 달 만의 반등이다. 정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.80%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(2.97%)가 각 0.03% 포인트, 0.15% 포인트 올랐다.

은행 신규 취급액 기준 예대금리차(1.43% 포인트)는 0.03% 포인트 줄었다. 다만 잔액 기준 예대 금리차(2.26% 포인트)는 0.02% 포인트 확대됐다.
황인주 기자
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