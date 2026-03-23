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하나금융, 학교 밖 청소년 자립·재도약 지원

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-03-23 00:54
수정 2026-03-23 00:54
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하나금융은 지난 20일 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 4자간 업무협약을 체결하고 심리·정신적 이유로 학교를 떠난 ‘학교 밖 청소년’의 건강한 자립과 재도약을 지원하는 사회공헌 프로젝트 ‘청년愛 YOUTH BRIDGE’ 추진을 위해 상호 협력하기로 했다고 22일 밝혔다.

하나금융은 ‘학교 밖 청소년’의 사회 적응 및 자립 역량 강화를 위해 다양한 금융 인프라를 활용한 ▲진로탐색 활동 ▲금융교육 프로그램 ▲불법도박 예방교육 등 현장 중심 청소년 특화 프로그램을 기획·운영할 계획이다. 함영주 하나금융 회장은 “청년愛 YOUTH BRIDGE는 어려움을 겪고 있는 ‘학교 밖 청소년’의 재도약을 위한 다리가 돼 줄 것”이라고 밝혔다.

이승연 기자
2026-03-23 B3면
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