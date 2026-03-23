우리은행, 신규 개인 신용대출에 연 7% 금리 상한

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우리은행, 신규 개인 신용대출에 연 7% 금리 상한

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-03-23 00:54
수정 2026-03-23 00:54
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우리은행은 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 상한 제도를 신규 대출까지 확대 시행한다고 22일 밝혔다. 그동안 개인신용대출을 연장하거나 재약정하는 고객을 대상으로 금리 7% 상한 제도를 운영했는데 범위를 넓혔다. 예적금, 신용카드, 청약저축 등 우리은행과 1년 이상 거래한 고객이 신규 개인신용대출을 받을 경우 최장 1년 1회에 한해 대출금리를 7% 이내로 제한한다. 우리은행은 이번 제도 시행으로 1만여 건 이상 대출이 혜택 대상이 될 것으로 예상한다.

이와 함께 저소득 취약계층의 긴급 생활 안정 자금을 지원하기 위한 ‘우리 WON Dream 생활비 대출’도 새로 출시한다. 연 소득 2500만원 이하 근로소득자나 비임금 근로자, 주부 등이 최대 1000만원까지, 4%대 후반에서 7% 금리로 대출받을 수 있다.

이승연 기자
2026-03-23 B3면
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