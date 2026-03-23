20대 소액 ‘빚투’ 손실률, 일반 투자자 3.2배 달해 [서울신문 보도 그 후]

중동발 충격으로 주가가 흔들리자 ‘빚투(신용융자)’ 소액 투자자들의 손실이 일반 투자자보다 훨씬 크게 나타났다. 자산규모와 자금 조달 방법 등에 따른 투자성과 격차를 짚은 본지 보도<2월 24일자 1·2·3면> 이후 감독당국은 개인 투자자의 수익률과 신용융자 관련 통계를 면밀히 살피고 있다.
22일 금융감독원이 국내 대형 증권사 2곳의 개인 계좌 약 460만개를 분석한 결과, 이달 들어 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 -19.0%로 집계됐다. 이는 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)의 2.3배 수준이다. 본지가 1월 12일부터 지난달 9일까지 20대 이상 투자자 300명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 대출 기반 투자자의 절반은 손실을 기록했다.
연령대별로 보면 신용융자를 끌어 쓴 60대의 수익률이 -19.8%에 달하는 등 손실이 컸다. 20대와 30대는 수익률이 각각 -17.8%와 -18.2%로 나타났다.
빚투를 하느냐 안 하느냐에 따른 투자자 사이 격차는 특히 20·30대에서 두드러졌다. 30대는 신용융자 미사용 계좌 수익률(-6.6%)이 전 연령대 중 양호한 편이었지만, 신용융자 사용 시엔 손실률이 2.8배로 확대됐다. 20대도 미사용 계좌(-6.7%) 대비 ‘빚투’ 투자자 손실률이 2.7배에 달했다. 50대는 이 격차가 1.9배에 수준이다.
투자금이 적을수록 상황은 더 나빴다. 1000만원 미만 소액 투자자의 경우 빚투 수익률은 -20.7%로, 일반 투자자(-7.5%)보다 손실 폭이 훨씬 컸다. 특히 20대 소액 투자자는 신용융자 사용 시 손실률(-20.7%)이 3.2배로 커져 빚투 여부에 따른 차이가 가장 컸다. 20대 투자자들이 신용융자를 활용해 일부 종목에 집중 투자하는 이른바 ‘몰빵 투자’를 많이 하기 때문으로 풀이된다.
22일 금융감독원이 국내 대형 증권사 2곳의 개인 계좌 약 460만개를 분석한 결과, 이달 들어 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 -19.0%로 집계됐다. 이는 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)의 2.3배 수준이다. 본지가 1월 12일부터 지난달 9일까지 20대 이상 투자자 300명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 대출 기반 투자자의 절반은 손실을 기록했다.
연령대별로 보면 신용융자를 끌어 쓴 60대의 수익률이 -19.8%에 달하는 등 손실이 컸다. 20대와 30대는 수익률이 각각 -17.8%와 -18.2%로 나타났다.
빚투를 하느냐 안 하느냐에 따른 투자자 사이 격차는 특히 20·30대에서 두드러졌다. 30대는 신용융자 미사용 계좌 수익률(-6.6%)이 전 연령대 중 양호한 편이었지만, 신용융자 사용 시엔 손실률이 2.8배로 확대됐다. 20대도 미사용 계좌(-6.7%) 대비 ‘빚투’ 투자자 손실률이 2.7배에 달했다. 50대는 이 격차가 1.9배에 수준이다.
투자금이 적을수록 상황은 더 나빴다. 1000만원 미만 소액 투자자의 경우 빚투 수익률은 -20.7%로, 일반 투자자(-7.5%)보다 손실 폭이 훨씬 컸다. 특히 20대 소액 투자자는 신용융자 사용 시 손실률(-20.7%)이 3.2배로 커져 빚투 여부에 따른 차이가 가장 컸다. 20대 투자자들이 신용융자를 활용해 일부 종목에 집중 투자하는 이른바 ‘몰빵 투자’를 많이 하기 때문으로 풀이된다.
2026-03-23 B2면
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신용융자 사용 투자자 손실률이 미사용자보다 몇 배인가?