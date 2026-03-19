생산적 금융에… 은행들 “엔지니어·변리사 모셔요”

첨단 산업 평가할 전문 인력 채용

교육·포럼 통해 내부 역량도 강화

상반기 공채 규모는 작년과 비슷

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-03-19 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“변리사·엔지니어·회계사 모십니다.”정부의 ‘생산적 금융’ 기조가 은행 채용 기준도 바꾸고 있다. 공채 규모는 그대로인데, 유망 기업을 발굴하고 판별할 수 있는 심사 인력 확보에 무게가 실리는 모습이다. 생산적 금융이란 혁신기업과 성장 산업에 자금을 효율적으로 배분하려는 정책 방향이다.18일 금융권에 따르면 KB국민은행은 올해 상반기 110명 규모의 신입행원 공채를 진행한다. 하나은행은 신입·경력·보훈 특별채용 등을 포함해 180명을 선발하고, IBK기업은행은 160명을 채용해 전년보다 소폭 줄였다. 신한은행은 이달 중 공채를 진행할 예정이며 우리은행도 상반기 채용을 검토하고 있다. 전반적으로 공채 규모는 큰 변화 없이 유지되는 분위기다.은행권 신입 채용은 2024년 이후 축소된 수준이 이어지고 있다. 4대 은행 기준으로 보면 2024년 상반기 650명대에서 지난해 550명 안팎으로 줄었고, 올해도 비슷한 수준이 예상된다.채용의 초점은 ‘규모’에서 ‘전문성’으로 이동하고 있다. 국민은행과 신한은행은 변리사, 엔지니어 등 외부 전문가 영입에 나섰고, 신한은행은 공인회계사(CPA) 30명 규모 특별채용과 산업분석 인력 확보를 병행하고 있다. 반도체·바이오·인공지능(AI) 등 첨단 산업을 평가하려면 기존 제조업 중심 심사 경험만으로는 한계가 있다는 판단에서다. 시중은행 관계자는 “생산적 금융의 핵심은 대출 규모가 아니라 기업을 선별하는 능력”이라며 “산업 이해도가 높은 인력 수요가 빠르게 늘고 있다”고 말했다.은행들은 생산적 금융 기조에 맞춰 내부 역량 강화도 병행하는 모습이다. 하나은행은 첨단 산업 여신 취급 시 성과평가(KPI)를 강화하고 전담 심사역을 육성하고 있다. 우리은행은 첨단전략산업 교육과 포럼 등을 통해 내부 심사 역량을 높이고 있다. 기업은행은 반도체·이차전지·바이오·AI 등 혁신기업 대응을 위한 전담 심사 인력을 운영 중이다. 금융권 관계자는 “은행들이 단순 여신(대출) 확대에서 벗어나 산업별 리스크를 정교하게 평가하는 방향으로 인력 구성을 바꾸고 있다”고 말했다.