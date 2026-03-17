아이폰 사용자 넘치는데… 애플페이 아직도 현대카드만?

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2026-03-18 B3면

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“왜 애플페이는 아직도 현대카드만 될까.”아이폰을 쓰는 소비자라면 한 번쯤 이런 의문을 갖는다. 신한카드, KB국민카드, 토스뱅크 등이 도입 후보로 거론되지만 실제 확대는 더디다. 단순히 준비가 늦어서라기보다 기존 결제 플랫폼 구조와 수수료 문제가 얽혀 있다는 분석이 나온다.●삼성페이와 달리 0.15% 수수료 지급해야17일 금융권에 따르면 핵심은 삼성페이다. 삼성페이는 2015년 출시 이후 지금까지 카드사에 별도 수수료를 부과하지 않는 구조로 운영됐다. 결제 서비스라기보다 갤럭시 휴대폰 판매 확대를 위한 전략적 서비스 성격이 강했다. 카드사 입장에서는 비용 부담 없이 모바일 결제를 확대할 수 있었던 만큼 대부분 삼성페이를 도입했다.반면 애플페이는 구조가 다르다. 카드사가 애플에 결제 금액의 약 0.15%를 수수료로 지급해야 한다. 그런데 아이폰 이용자 증가와 맞물려 애플페이가 확산하고 시장에서 수수료가 ‘고정값’이 되면 삼성페이 역시 유료화로 전환될 수 있다는 관측이 나왔다. 이에 카드사들의 셈법이 복잡해졌다. 자칫하면 두 플랫폼 모두에 비용을 내는 구조가 될 수 있어서다. 둘 다 유료라면 둘 중 선택을 해야 할 수도 있다.실제로 오는 8월 삼성페이 계약 만료를 앞두고 삼성카드를 제외한 전업 카드사들 대부분 재계약을 체결하지 않은 상태다. 금융권 관계자는 “수수료 구조가 어떻게 바뀔지 확인되기 전까지는 쉽게 결정하기 어렵다”고 말했다.카드사들이 애플페이를 외면하기도 어렵다. 현대카드는 애플페이 도입 이후 아이폰 사용자, 특히 2030 세대 중심으로 신규 고객 유입 효과를 확인했다. 현대카드는 2023년 3월 국내에서 처음 애플페이를 도입한 이후 초기 한 달간 신규 발급 카드가 지난해 같은 기간보다 두 배 이상 증가했다. 2024년 한국갤럽 조사에 따르면 20대 60% 이상이 아이폰을 쓴다. 카드사 입장에서는 무시하기 어려운 숫자다.●대형 금융지주 카드사, 삼성과의 금융거래 등 고려해야하지만 이해관계가 얽혀있다. KB, 신한 등 대형 금융지주 계열 카드사들은 삼성과의 금융 거래 관계까지 함께 고려해야 하는 만큼 의사결정이 쉽지 않다. 반면 토스뱅크는 상대적으로 이런 부담이 적어 먼저 움직일 가능성이 거론된다. 신한카드도 애플페이 도입을 위한 내부 준비를 상당 부분 마쳤다. KB국민카드는 신한카드의 움직임을 지켜보며 대응 시점을 조율하는 분위기다.최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “기술적·제도적 제약을 해소해 다양한 결제 수단을 폭넓게 선택할 수 있도록 하는 방향이 소비자 선택권 측면에서 바람직하다”고 말했다.