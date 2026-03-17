현대카드, 2030 프리미엄 카드 ‘더 오렌지’ 출시

결제금액 10%, M포인트로 적립
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현대카드 컬러시리즈 신작 ‘더 오렌지’.
현대카드 제공
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현대카드가 5년 만에 컬러시리즈 신작 ‘더 오렌지’를 출시했다고 17일 밝혔다. 2030세대를 겨냥한 프리미엄 신용카드다. 온라인쇼핑, 다이닝, 웰니스, 인공지능(AI) 구독 등 주요 생활 영역에서 결제금액의 10%를 M포인트로 적립해준다. 온라인몰(네이버플러스 스토어·쿠팡·무신사)과 AI 구독 서비스(챗GPT), 일반음식점, 웰니스 업종, 넷플릭스 등 디지털 콘텐츠, 이동통신 요금에 혜택이 적용된다.
모든 가맹점에서는 결제금액의 1%를 한도 없이 적립하고, 연 15만원 상당 바우처를 제공한다. 공항 라운지 이용과 발렛파킹도 포함된다. 개인사업자를 위한 ‘마이 비즈니스 더 오렌지’도 출시해 주유·대중교통 등 이동 경비 업종 10% 적립과 연 20만원 바우처, 매장 분석·AI 세금신고를 추가했다. 연회비는 각각 20만원과 25만원이다.
2026-03-18 B2면
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