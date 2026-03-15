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하나금융, SC와 글로벌·디지털자산 협력

박소연 기자
입력 2026-03-15 23:55
수정 2026-03-15 23:55
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하나금융그룹이 글로벌 투자은행(IB)인 스탠다드차타드(SC)와 글로벌 사업 및 디지털 자산 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약을 통해 하나금융은 해외 영업망과 금융사업 역량을 결합해 글로벌 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

양사는 기업금융, 외국환, 디지털 자산 등 다양한 영역에서 협력을 확대할 계획이다. 스탠다드차타드는 중동과 유럽 등지에서 디지털 자산 커스터디(수탁) 서비스를 운영하는 등 관련 사업을 여러 국가로 확대하고 있다.

함영주 하나금융 회장은 “양사의 폭넓은 글로벌 네트워크와 금융 노하우가 결합하면 글로벌 금융 시장에서 강력한 경쟁력을 확보할 수 있을 것”이라며 “디지털 자산을 포함한 미래 금융 영역에서도 시너지를 통해 새로운 성장 기회를 만들어가겠다”고 말했다.

박소연 기자
2026-03-16 23면
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