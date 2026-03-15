KB국민은행 ‘생산적금융’ 협의체 출범

2026-03-16 23면

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KB국민은행이 정부가 추진하는 ‘생산적금융’ 실행력을 높이기 위해 본부와 영업현장을 연결하는 협의체를 출범했다고 15일 밝혔다. 협의체는 KB금융그룹 생산적금융 협의회와 연계해 은행 내 컨트롤타워 역할을 맡는다. 본부 경영진·부서장 협의체와 영업현장 경영진 협의체 등 3개 조직으로 운영된다.본부 협의체는 생산적금융 관련 정책 방향과 실행 방안을 마련하고, 영업현장 협의체는 현장의 의견을 반영해 본부와 영업점 간 협업을 강화하는 역할을 한다.국민은행은 직원들의 이해도를 높이기 위해 생산적금융 종합 가이드도 제작했다. 가이드에는 생산적금융 개념과 특화 상품, 정책자금 및 주요 금융지원 프로그램 등이 담겼다. 국민은행 관계자는 “협의체 운영과 가이드 제작을 통해 생산적금융 전환을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.