KB국민은행 ‘생산적금융’ 협의체 출범

KB국민은행이 정부가 추진하는 ‘생산적금융’ 실행력을 높이기 위해 본부와 영업현장을 연결하는 협의체를 출범했다고 15일 밝혔다. 협의체는 KB금융그룹 생산적금융 협의회와 연계해 은행 내 컨트롤타워 역할을 맡는다. 본부 경영진·부서장 협의체와 영업현장 경영진 협의체 등 3개 조직으로 운영된다.
본부 협의체는 생산적금융 관련 정책 방향과 실행 방안을 마련하고, 영업현장 협의체는 현장의 의견을 반영해 본부와 영업점 간 협업을 강화하는 역할을 한다.
국민은행은 직원들의 이해도를 높이기 위해 생산적금융 종합 가이드도 제작했다. 가이드에는 생산적금융 개념과 특화 상품, 정책자금 및 주요 금융지원 프로그램 등이 담겼다. 국민은행 관계자는 “협의체 운영과 가이드 제작을 통해 생산적금융 전환을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.
본부 협의체는 생산적금융 관련 정책 방향과 실행 방안을 마련하고, 영업현장 협의체는 현장의 의견을 반영해 본부와 영업점 간 협업을 강화하는 역할을 한다.
아이수루 서울시의원 “과학기술 분야 성평등 확대”… 여성과학기술인 조례 통과
서울특별시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장(더불어민주당·비례)이 대표 발의한 「서울특별시 여성과학기술인 육성 및 지원 조례안」이 13일 개최한 제334회 서울시의회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 조례는 여성과학기술인의 연구 활동과 경력 개발을 지원하고, 과학기술 분야에서의 성평등 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 여성 인재가 과학기술 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 정책적 기반을 구축하는 데 목적이 있다. 조례에는 ▲여성과학기술인 육성 및 지원을 위한 기본계획 수립 ▲연구활동 및 경력개발 지원 ▲교육·네트워크 활성화 ▲관련 기관 및 단체와의 협력 체계 구축 등 여성과학기술인 지원을 위한 다양한 정책 추진 근거가 포함됐다. 아이수루 의원은 “과학기술 분야는 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 영역이지만 여성 인력의 참여와 성장 환경은 여전히 충분하지 않은 상황”이라며 “이번 조례를 통해 여성과학기술인이 경력 단절 없이 연구와 활동을 이어갈 수 있는 제도적 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다. 또한, 아이수루 의원은 “과학기술 분야에서 다양성이 확보될 때 혁신도 더욱 확대될 수 있다”며 “서울시가 여성과학기술인이 역량을 충분히 발휘할
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국민은행은 직원들의 이해도를 높이기 위해 생산적금융 종합 가이드도 제작했다. 가이드에는 생산적금융 개념과 특화 상품, 정책자금 및 주요 금융지원 프로그램 등이 담겼다. 국민은행 관계자는 “협의체 운영과 가이드 제작을 통해 생산적금융 전환을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.
2026-03-16 23면
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KB국민은행이 새로 출범한 협의체의 주요 목적은?