우리금융, 명동 디지털타워 매각 ‘구체화’… 주간사 선정 입찰 공고[서울신문 보도 그 후]

방금 들어온 뉴스

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-03-13 01:12
수정 2026-03-13 01:12
우리금융이 서울 중구 명동역 인근 우리금융 디지털타워 매각 계획을 구체화하고 본격 작업에 나섰다. 동양·ABL생명을 인수하며 당국에 약속한 자본확충 계획을 이행하기 위해서다.<서울신문 2025년 5월 14일자 17면>

12일 금융권에 따르면 우리은행은 디지털타워 매각주간(자문)사 선정 입찰을 공고했다. 오는 20일까지 제안서를 받아 우선협상대상자를 결정할 계획이다. 선정된 회사는 매각 가치 극대화 전략, 매수의향자 발굴 등의 종합 자문을 맡게 된다.

디지털타워는 우리은행이 지난 2019년 7월 2092억원에 매입했다. 2246.9㎡(약 680평) 대지에 연면적 3만 3022.89㎡(약 9989평) 크기이며, 지하 2층, 지상 22층으로 이뤄져 있다. 우리금융은 수천억 원 상당의 시세차익을 기대하고 있으나 최근 부동산 경기 악화는 변수다.

황인주 기자
2026-03-13 B3면
