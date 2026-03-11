메리츠 김용범 부회장 5연임… 장원재 증권 대표도 연임

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

메리츠 김용범 부회장 5연임… 장원재 증권 대표도 연임

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-03-11 00:52
수정 2026-03-11 00:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김용범 메리츠금융지주 부회장
김용범 메리츠금융지주 부회장


김용범(63) 메리츠금융지주 부회장이 사실상 5연임에 성공했다. 장원재(59) 메리츠증권 대표도 3년 더 회사를 이끈다.

10일 금융권에 따르면 메리츠금융지주와 메리츠증권은 오는 26일 각각 정기 주주총회를 열고 김 부회장의 사내이사 재선임 안건과 장 대표의 재선임 안건을 의결할 예정이다. 최종 선임은 같은 날 후속 이사회를 거쳐 이뤄진다.

서울대 경영학과 출신인 김 부회장은 2014년부터 메리츠금융지주 대표이사 부회장을 맡아왔다. 이번에 재선임이 결정되면 5연임이다. 메리츠금융지주는 지난해 역대 최대 실적을 기록하며, 3년 연속 2조클럽을 달성했다.

서울대 수학과를 졸업한 장 대표는 2023년 11월 메리츠증권 대표로 선임됐다. 메리츠증권은 각자대표 체제로 장 대표는 세일즈앤드트레이딩(S＆T)·리테일 부문을 맡고 있다. 연임을 확정 지으면 임기가 1년 더 남은 기업금융(IB) 부문 김종민 대표와 투톱 체제가 이어진다.

황인주 기자
2026-03-11 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김용범 부회장이 재선임되면 몇 연임인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로