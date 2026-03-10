월세 카드 납부 증가… 거래액 100억원 돌파

규제 풀리자 전년 대비 47% 늘어

2026-03-11 B1면

월세를 신용카드로 납부하는 서비스가 규제 완화 이후 증가세를 보이고 있다. 규제 샌드박스에 묶여 확산이 더뎠던 시장이 제도 정비 이후 거래 규모가 빠르게 늘어나는 흐름이다.10일 여신금융협회에 따르면 지난해 신한·현대·우리카드의 월세 카드납부 건수는 1만 8721건으로 2024년 1만 2757건보다 46.8% 늘었다. 거래 금액도 141억 8000만원으로 전년 99억 5000만원보다 증가하며 처음으로 100억원을 넘어섰다. 카드 3사의 월세 카드납부 거래액은 2022년 72억 6000만원, 2023년 87억 9000만원, 2024년 99억 5000만원 수준이었다.그동안 월세 카드납부 서비스는 혁신금융서비스로 지정돼야 운영할 수 있어 규제 부담이 컸다. 규제 샌드박스 기간 종료 때마다 연장 심사를 받아야 했고 이용 규모가 크지 않아 삼성카드가 서비스를 중단하기도 했다. 그러나 지난해 5월 금융위원회가 관련 법령을 정비하면서 개인 임대인도 신용카드 가맹점이 될 수 있게 됐고, 카드 수수료를 임차인이 부담하는 방식도 허용됐다.카드업계는 이를 계기로 월세 납부뿐 아니라 중고거래 등 개인 간 카드결제 시장도 확대될 가능성이 있다고 보고 있다.