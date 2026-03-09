‘유가 100달러 충격’ 코스피 -5.97% 하락 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘유가 100달러 충격’ 코스피 -5.97% 하락 마감

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-09 15:32
수정 2026-03-09 16:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

서킷브레이커 발동…삼성전자 -8%

이미지 확대
환율 상승, 코스피 하락
환율 상승, 코스피 하락 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 하락 출발해 장 초반 5200대까지 내려앉았다. 2026.3.9 연합뉴스


국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 여파로 코스피가 9일 5%대 하락했다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 333.00포인트(5.96%) 하락한 5251.87에 거래를 마쳤다.

코스피는 전 거래일 대비 5.72% 내린 5265.37로 출발해 빠른 속도로 낙폭을 키워 8%대 급락한 5100대까지 내려앉았다.

개장 직후부터 큰 폭으로 하락하자 한국거래소는 오전 9시 6분 2초쯤 매도 사이드카를 발동했다. 그럼에도 낙폭을 키워 8%대까지 밀려나자 오전 10시 31분 52초 매매거래 일시중단(1단계 서킷브레이커)을 발동했다.

유가증권시장에서 서킷브레이커가 발동된 것은 지난 4일 이후 불과 3거래일만이다.

삼성전자는 8.18% 내린 17만 2800원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 한때 10% 이상 하락해 ‘17만전자’를 내줬다.

SK하이닉스는 10.17% 하락한 83만원에 거래를 마쳤다. 현대차(-8.68%), LG에너지솔루션(-5.03%), 한화에어로스페이스(-3.17%) 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 하락을 면치 못했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.54% 내린 1102.28에 장을 마감했다.

지수는 이날 오전 6%대까지 낙폭을 키웠고, 오전 10시 31분 20초쯤 매도 사이드카가 발동됐다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 급락한 주요 원인은 무엇인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로