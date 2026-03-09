수은 “대한전선 해저케이블 공장에 4500억원 금융지원”

K-파이낸스 패키지 지원

한국수출입은행이 대한전선이 충남 당진에 건설 중인 해저케이블 제2공장 신설 프로젝트에 총 4500억원 규모의 금융을 지원한다고 9일 밝혔다.대한전선 당진 2공장은 ▲대규모 해상풍력 단지 조성 ▲본격화되는 서해안 에너지 고속도로 ▲초고압 직류송전(HVDC) 해저케이블 등을 생산하는 시설이다. 산업통상부는 지난해부터 해저케이블을 국가 핵심 자원으로 지정해 관리 중이다.이번 지원은 국가 핵심 자원인 초고압직류송전 해저케이블의 국내 생산 능력을 확충하기 위해 수출금융 2000억원과 ‘공급망 안정화기금’ 2500억원을 결합한 ‘K-파이낸스 패키지’의 성공적 사례로 평가된다. K-파이낸스 패키지는 수은의 금융수단을 활용해 국내 기업을 원스톱으로 지원하는 패키지다.특히 HVDC 해저케이블은 ‘에너지 고속도로’라 불리는 국가 핵심 전력망은 물론 최근 수요가 급증하는 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 구축에도 필수적인 기반 시설로 꼽힌다. 수은은 최근 도입한 ‘인공지능(AI) 전환(AX) 특별프로그램’을 활용해 관련 산업 성장을 뒷받침할 계획이다.이번 정책 자금 지원은 해외 대신 국내에 공장을 신설하는 국내 복귀 기업(유턴기업)에 대한 금융지원 성격도 띤다. 이를 통해 당진 지역 신규 일자리 창출과 관련 전후방 산업 활성화 등 지역 균형발전에도 이바지할 것으로 기대된다.수은 관계자는 “HVDC 해저케이블은 국가 핵심 전력망뿐만 아니라 글로벌 AI 데이터센터 전력망 구축의 핵심 요소인 만큼, 이번 지원을 통해 우리 기업이 글로벌 시장의 기술 주도권을 선점할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 핵심기술 보유 기업의 국내 복귀를 지원해 지역경제를 활성화하는 한편, 공급망안정화기금과의 시너지를 극대화해 우리 기업이 글로벌 산업 경쟁력을 확보하는 데 최선을 다할 방침”이라고 덧붙였다.