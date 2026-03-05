개인사업자 연체율, 10년 사이 두 배 ‘쑥’

고물가·고금리 겹쳐 4년째 악화

2026-03-06 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개인사업자 은행 대출 연체율이 10년 전보다 두 배 가까이 상승한 것으로 나타났다. 코로나19 이후 고물가와 고금리가 겹치면서 연체율 상승세가 4년째 이어지고 있다.5일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원실에 제출한 국내은행 원화대출 연체율 통계에 따르면 지난해 12월 말 기준 개인사업자 연체율은 0.63%로 집계됐다. 2015년 12월 말 0.34%와 비교하면 약 2배(0.29% 포인트) 상승한 수준이다.개인사업자 연체율은 지난 10년간 ‘V자형’ 흐름을 보였다. 2015년 말 0.34%에서 2021년 말 0.16%까지 낮아졌지만 이후 상승세로 돌아섰다. 2022년 말 0.26%로 다시 0.2%대에 올라섰고, 2023년 말 0.48%, 2024년 말 0.60%로 상승폭이 확대됐다. 특히 최근 4년 동안 연체율은 오름세다.반면 대기업 연체율은 같은 기간 지속적으로 하락했다. 기업 구조조정이 진행되던 2015년 말 0.92%였던 대기업 연체율은 2019년 말 0.50%, 2020년 말 0.27%로 낮아졌고 지난해 말에는 0.12%까지 떨어졌다.