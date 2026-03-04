이은미 토스뱅크 대표 연임 성공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이은미 토스뱅크 대표 연임 성공

입력 2026-03-04 00:50
수정 2026-03-04 00:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이은미 토스뱅크 대표
이은미 토스뱅크 대표


이은미 토스뱅크 대표가 사실상 연임에 성공했다. 여성 은행장의 연임 성공은 국내에서 두 번째다. 토스뱅크 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 대표 후보로 이 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 정윤모 토스뱅크 임추위원장은 “고객들의 자산관리와 외환, 기업금융 등 비즈니스 영역을 폭넓게 확장할 수 있는 전략적 안목을 갖춘 것이 이 대표의 강점”이라고 설명했다. 토스뱅크는 이 대표 취임 첫해인 2024년 457억원의 연간 당기순이익을 기록해 출범 이후 첫 흑자 전환에 성공했다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 814억원으로, 연간 기준 역대 최대 실적이 예상된다. 이 대표가 오는 31일 정기 주주총회 및 이사회 승인을 거쳐 차기 대표로 취임하면 유명순 한국씨티은행장에 이어 역대 두 번째로 연임에 성공한 여성 은행장이 된다.

2026-03-04 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
토스뱅크는 2024년 출범 이후 처음으로 어떤 성과를 달성했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로