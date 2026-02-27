KB국민은행, ‘1사1교 금융교육’ 금융감독원장상 수상

이미지 확대 지난 25일 열린 ‘2025년 1사1교 금융교육 우수 사례 시상식’에서 이찬진(왼쪽) 금융감독원장과 이환주 KB국민은행장이 기념촬영을 하고 있다.

KB국민은행은 지난 25일 금융감독원이 주관한 ‘2025년 1사1교 금융교육 우수 사례 시상식’에서 우수 금융회사 부문 금융감독원장상을 수상했다고 26일 밝혔다. ‘1사1교 금융교육’은 2015년부터 금융감독원 주도로 시행 중인 프로그램으로, 금융회사가 인근 초·중·고교와 자매결연을 맺고 금융교육을 지원하는 제도다. 청소년의 금융 이해도를 높이는 데 목적이 있다.KB국민은행은 지난해 총 2781회에 걸쳐 약 7만 3000명의 청소년을 대상으로 금융교육을 진행했다. 특히 KB금융공익재단과 협력해 체험형 프로그램을 운영하며 금융에 대한 심리적 거리감을 줄였다는 평가를 받았다. 은행은 올해도 전국 800여개 결연 학교를 대상으로 금융교육을 이어갈 계획이다.KB국민은행 관계자는 “앞으로도 금융 접근성을 높이고 지역 밀착형 교육 지원을 강화해 포용금융을 실천하겠다”고 말했다.