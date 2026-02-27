우리금융, 전북 금융중심지 조성에 그룹 인프라 투입

2026-02-27 B3면

우리금융그룹이 전북특별자치도의 제3금융중심지 도약에 맞춰 전북혁신도시 금융 인프라 확대에 나선다. KB금융과 신한금융에 이어 우리금융까지 참여하면서 국민연금공단을 축으로 한 금융기관 집적이 본격화되는 흐름이다.우리금융은 26일 전주를 자본시장 거점으로 육성하기 위해 우리자산운용 전주사무소를 개설하고 현지 인력을 채용한다고 밝혔다. 현재 약 200명 수준인 전주 근무 인력은 300명 이상으로 확대할 계획이다. 전북지역 대학생 대상 인턴십도 운영한다.우리은행은 ‘전북BIZ프라임센터’를 신설해 첨단전략산업 기업에 투자·대출·컨설팅을 연계한 금융서비스를 제공한다.동양생명·ABL생명은 지역 채용을 늘리고, 우리신용정보는 전주영업소를 신설한다. 벤처 창업 프로그램 ‘디노랩’과 함께 2030년까지 1조 6000억원 규모 자금 공급, 보증대출 지원도 추진한다.