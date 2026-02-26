대출 죄어도 식지 않는 ‘주택 갈증’…3가구 중 1가구 “구입 계획”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대출 죄어도 식지 않는 ‘주택 갈증’…3가구 중 1가구 “구입 계획”

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-26 14:00
수정 2026-02-26 14:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
연합뉴스
연합뉴스


금융당국의 가계대출 관리 강화 기조에도 ‘내 집 마련’ 수요는 좀처럼 줄지 않은 것으로 나타났다. 무주택자의 절반 이상이 신규 주택 구입 의사를 밝혔다. 주택 구입 의향 가구가 가장 선호하는 주택은 4억원대 아파트였다.

26일 주택금융공사가 실시한 ‘2025년 주택금융 및 보금자리론 실태조사’에 따르면 전국 만 19세 이상 가구주 5000가구를 대상으로 조사한 결과 29.8%가 주택 구입 의향이 있다고 답했다. 이는 2023년(30.7%)과 지난해(32.5%) 대비 약간 줄었지만 변화가 크지 않은 수치다. 특히 무주택 가구(1885가구)의 55.5%는 주택을 구입할 생각이 있다고 밝혔다.

거주지역별로 서울 32.7%, 경기 31.4%, 광역시 29.4%, 기타 지역 27.1% 등으로 편차가 크지 않았다. 30대 이하가 58.2%, 40대 44.9%, 50대 23.4%, 60대 이상 9.8% 등 가구주 연령이 낮을수록 주택 구입 의향이 높았다.

주택 구입 의향이 있다고 밝힌 가구가 선호하는 주택 가격은 평균 4억 6210만원으로, 전년 대비 1747만원 줄었다. 3억~6억원 미만이 46.3%였고, 6억원 이상이 25.7%로 집계됐다.

선호하는 주택 유형은 아파트가 85.1%로 압도적이었다. 이들 중 신규 청약으로 사겠다는 비중이 56.3%로 전년(48.7%) 대비 늘어난 반면, 기존 아파트를 구입하겠다는 비중은 34.9%로 같은 기간 8.2% 포인트 줄었다. 젊은 가구일수록 신규 청약 선호도가 높았고 연령이 높을수록 기존 아파트 구입 의향이 높았다.



또한 일반 가구 중 36.4%가 주택금융상품을 이용 중인 것으로 파악됐다. 주택담보대출 이용 비중이 22.9%로 가장 높았고 전세자금대출 11.0%, 중도금대출 2.2% 순이었다. 주택담보대출과 전세자금대출 이용 비중은 전년(각각 24.2%, 11.7%) 대비 약간 줄었다. 경기(42.0%)와 광역시(40.1%)에서 주택금융상품 이용률이 높았다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
무주택 가구의 주택 구입 의향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로