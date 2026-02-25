이찬진 “코스피 6000 돌파, 외국계 금융사도 협력하길”

“역사적 활황세 시현…자본시장 잠재력 검증”

코스피가 장중 6000을 넘어선 가운데 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기뻐하고 있다.

코스피가 사상 처음으로 장중 6000선을 돌파한 가운데 이찬진 금융감독원장이 외국계 금융사 최고경영자(CEO)들에게 “국내 자본시장 선진화를 위한 금융당국의 노력에 적극적으로 협력해달라”고 당부했다.이 원장은 25일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 외국계 금융사 CEO 간담회에서 “최근 코스피가 6000을 돌파하는 등 국내 주식시장은 역사적인 활황세를 시현하고 있다”며 이같이 밝혔다. 간담회에는 은행·증권·자산운용·생명보험·손해보험 등 10개사의 CEO가 참석했다.이 원장은 “한국 주식시장 성과가 그간의 예측을 상회하고 있는 것은 한국 자본시장의 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 대한 시장의 검증과 신뢰를 받은 덕분”이라며 “금융당국은 외국인 투자자 등록제 폐지, 영문 공시 확대, 배당 등 제도 개선 성과를 이뤄냈다”고 강조했다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위한 노력도 이어가고 있다고 덧붙였다.아울러 외국계 금융사에도 소비자 보호 패러다임 전환에 동참할 것을 당부했다. 그는 “한국 금융 공동체의 일원으로서 금융상품의 설계와 제조, 심사, 판매와 사후관리 등 사전예방적 소비자 보호 체계 확립에 동참해달라”며 “외국계 금융사에 대한 시장 인식 개선에도 도움이 될 것”이라고 말했다.또 그는 외국계 금융사의 국내 영업 확대를 주문하며 “한국 금융시장의 발전 가능성을 대외에 적극 알려달라”고 했다.외국계 금융사들은 “한국 금융 공동체의 파트너로서 앞으로도 국내 금융산업 발전을 위해 금융당국의 정책 방향에 적극 협조하겠다”고 호응했다.