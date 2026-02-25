과세 따라 달라지는 내 자산… 버려지는 수익 지켜라[박기범 웰스매니저의 생활 속 재테크]

2026-02-25 B4면

요즘은 두 사람만 모여도 자연스럽게 주식 시황이나 수익률 이야기가 오간다. 누구나 자산을 늘리고 싶어 하지만 현실적 제약은 크고, 그만큼 투자에 대한 관심은 더욱 높아지고 있다. 특히 저금리와 자산 가격 변동성이 커지면서 투자에 대한 대화는 일상이 됐다. 다만 수익만큼이나 중요한 요소가 있다. 바로 세금이다.세금은 투자로 얻은 이익의 일부를 국가에 납부하는 제도다. 공익적 목적과는 별개로 개인에게는 실질 수익을 줄이는 요인이다. 같은 수익이라도 과세 방식이나 세율에 따라 손에 쥐는 금액은 달라진다. 투자 전략에서 절세를 함께 고려해야 하는 이유다.절세의 기본은 분산이다. 세금은 개인별·연간 소득을 기준으로 부과되기 때문에 소득의 귀속 시기와 주체를 나누는 것이 유리하다. 한 해에 소득을 몰아 받기보다 여러 해로 분산하고, 투자 인원을 나누면 개인별 과세표준이 낮아져 세 부담을 줄일 수 있다.또 하나의 축은 비과세 효과다. 수익이 발생하더라도 과세 대상에서 제외되면 실질 수익은 크게 달라진다. 특히 금융소득이 건강보험료나 연금 부담으로 이어지는 구조를 고려하면, 비과세 여부는 단순한 세금 문제를 넘어선다. 비과세 상품이 제한적인 만큼 제도 안에서 활용 가능한 수단을 점검할 필요가 있다.대표적인 예가 주식 투자다. 일정 요건을 충족한 국내 주식의 매매차익은 과세되지 않아 수익이 그대로 투자자에게 귀속된다. 거래세 부담과 가격 변동성이라는 리스크는 존재하지만, 세금 측면에서는 비교적 효율적인 구조다. 보험 역시 장기 유지와 납입 요건을 충족할 경우 차익에 대해 비과세 효과를 기대할 수 있다.교보생명 WM팀 웰스매니저