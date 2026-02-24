이재용 3993억, 정의선 1976억… 총수 배당 급증

이재용 3993억, 정의선 1976억… 총수 배당 급증

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-24 18:08
수정 2026-02-24 18:34
밸류업 효과 두 자릿수 증가율

이미지 확대
이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스
이재용 삼성전자 회장.
연합뉴스


코스피가 6000선에 근접하며 ‘불장’을 이어가는 가운데 주요 그룹 총수들의 배당금도 큰 폭으로 늘었다. 기업들의 주주환원 확대 기조와 실적 개선이 맞물리면서 총수 일가의 배당 수입 역시 1년 새 두 자릿수 증가율을 기록했다.

24일 기업분석기관 리더스인덱스에 따르면 국내 주요 상장사 694곳의 2025년 총 배당금은 47조 9909억원으로 전년 41조 6197억원보다 15.3%(6조 3712억원) 증가했다. 이 가운데 개인 배당 1위는 이재용 삼성전자 회장으로 3993억원을 받아 전년 3466억원보다 15.2% 늘었다. 정의선 현대자동차그룹 회장도 1976억원을 수령해 전년 1747억원보다 13.1% 증가하며 개인 배당 2위에 올랐다.

금융지주와 반도체 업황 개선에 따른 배당 확대도 두드러졌다. KB금융은 1조 5812억원으로 전년보다 31.7% 늘었고, 신한지주와 하나금융지주도 각각 1조 2465억원, 1조 1191억원으로 증가했다. SK하이닉스 역시 2조 951억원을 배당해 전년 대비 37.8% 확대했다. 조선·기계 업종의 배당 총액도 1년 새 75.7% 늘었다.﻿

김예슬 기자
2026-02-25 B1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
