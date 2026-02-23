공적자금관리위 민간위원 4인 선임…공적자금 운용 심의·조정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

공적자금관리위 민간위원 4인 선임…공적자금 운용 심의·조정

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-02-23 17:41
수정 2026-02-23 17:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
금융위원회. 뉴스1
금융위원회. 뉴스1


금융위원회는 국회와 법원행정처, 대한상공회의소 등 관계 기관의 추천을 받은 공적자금관리위원회 민간위원 4명을 위촉했다고 23일 밝혔다.

신임 민간위원은 ▲김경록 서강대 경영전문대학원 교수 ▲박선영 동국대 경제학과 교수(이상 국회 정무위원회 추천) ▲김환수 법무법인 백송 대표변호사(법원행정처 추천) ▲신현한 연세대 경영대 교수(대한상공회의소 추천) 등 4명이다. 임기는 이날부터 2028년 2월 22일까지 2년이다.

이날 오후 열린 제248차 공적자금관리위원회에서는 신현한 위원이 민간위원장으로 선출됐다. 신 위원장은 이억원 금융위원장과 공동으로 공적자금관리위원회 위원장을 맡게 된다.

공적자금관리위원회는 공적자금 운용 전반에 관한 사항을 종합적으로 심의·조정하는 역할을 한다. 정부 당연직 위원으로는 금융위원장과 재정경제부 차관, 기획예산처 차관이 참여하고 있다.

황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신임 공적자금관리위원회 민간위원의 임기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로