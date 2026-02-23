대부업 신규대출 8000억원 육박… 3년 반 만에 최대

이미지 확대 서울 시내에 부착된 카드 대출 관련 광고물. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내에 부착된 카드 대출 관련 광고물. 연합뉴스

지난해 4분기 대부업체 신규대출이 8000억원에 육박하며 3년 반 만에 최대치를 기록했다. 정부의 가계대출 규제 강화로 1·2금융권에서 자금을 조달하지 못한 중저신용자 수요가 대부업권으로 이동한 영향으로 풀이된다.23일 금융감독원이 허영 더불어민주당 의원실에 제출한 상위 대부업체 30곳의 신규대출 통계에 따르면 지난해 4분기 신규대출 금액은 7955억원으로 집계됐다. 이는 2022년 2분기(1조 243억원) 이후 최대치다. 전년 동기(6468억원) 대비 23%, 직전 분기(7366억원) 대비 8% 증가했다.대부업 신규대출은 ‘레고랜드 사태’ 직후인 2023년 1분기 2000억원까지 줄어들며 위축됐다가 이후 점진적으로 회복했다. 2024년 3분기부터 2025년 2분기까지 6000억원대에 머물던 신규대출은 지난해 3분기 7000억원대로 올라섰고, 4분기에는 8000억원에 근접했다.신규 이용자 수도 빠르게 늘고 있다. 2024년 4분기 6만 9745명이던 신규 이용자는 지난해 3분기 7만 8991명, 4분기 8만 7227명으로 증가했다. 한동안 6만명대에 머물던 이용자 수가 8만명대로 확대된 것이다.업계에서는 정부의 대출규제 여파로 기존에 1·2금융권에서 대출이 가능했던 중신용자 수요까지 대부업으로 이동하고 있다고 보고 있다. 대부업체들이 상대적으로 신용도가 낮은 차주보다 6~7등급 수준의 차주 위주로 대출을 취급하는 경향이 나타나고 있다는 분석도 나온다.이 경우 기존 대부업 이용 저신용자들이 제도권 금융에서 더 밀려나 불법사금융으로 향할 수 있다는 우려도 제기된다. 대부협회 통계에 따르면 2023년 기준 불법사금융 평균 금리는 535%로, 등록 대부업체의 법정 최고금리 연 20%와 큰 격차를 보인다.