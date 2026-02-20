네이버페이 “결제 오류, 외부 해킹 아닌 DB 장애 탓”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

네이버페이 “결제 오류, 외부 해킹 아닌 DB 장애 탓”

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-20 15:08
수정 2026-02-20 15:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
네이버 로고. 서울신문 DB
네이버 로고. 서울신문 DB


네이버페이가 19일 2시간 넘게 이어진 결제 오류는 외부 해킹이 아니라 내부 자체 데이터베이스(DB) 관련 장애 때문인 것으로 파악했다.

네이버페이 관계자는 20일 “어제 오류는 내부 로직 오류로 인한 DB 장애였다”고 설명했다.

당시 오류는 오후 12시 발생해 오후 2시 20분쯤 긴급 복구됐다. 이후 과부하 방지를 위한 대기열 조치에 들어가 오후 3시 30분 과부하가 해제됐다. 이 시간 동안 ▲포인트 조회 및 결제 ▲결제 내역 및 이벤트 내역 조회 ▲현장결제 포인트 및 머니 결제 ▲페이머니카드 결제 등 서비스가 차질을 빚었다.

한편, 금융감독원은 이번 사태와 관련 네이버페이에 소비자보호 조치와 재발 방지 방안을 요구했다. 미흡하거나 내부통제가 제대로 되지 않을 경우 현장점검에 착수한다는 방침이다.

이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
네이버페이 2시간 넘게 이어진 결제 오류의 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로