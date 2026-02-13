하나금융, 고객 신뢰 강화 금융소비자보호헌장 선포

이미지 확대 함영주(맨 앞줄 오른쪽에서 다섯 번째) 하나금융지주 회장이 12일 중구 을지로 하나은행 본점에서 그룹 각 관계사 최고경영자(CEO) 등 임직원들과 함께 금융소비자보호 선도 금융그룹으로서의 강력한 실천 의지를 다지며 기념사진을 찍고 있다.

하나금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 함영주(맨 앞줄 오른쪽에서 다섯 번째) 하나금융지주 회장이 12일 중구 을지로 하나은행 본점에서 그룹 각 관계사 최고경영자(CEO) 등 임직원들과 함께 금융소비자보호 선도 금융그룹으로서의 강력한 실천 의지를 다지며 기념사진을 찍고 있다.

하나금융 제공

2026-02-13 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하나금융지주가 12일 ‘금융소비자보호헌장’을 선포하고 그룹 전사 차원의 소비자보호 실행을 위한 경영체계 고도화에 나섰다. 이날 선포식에는 함영주 하나금융 회장을 비롯해 각 관계사 최고경영자(CEO)와 손님 총괄책임자(CCO), 임직원들이 참석했다. 함 회장은 “소비자보호를 그룹 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 삼아야 한다”며 “금융의 핵심은 고객신뢰에 있는 만큼 이번 헌장이 선언에 그치지 않도록 전 임직원이 함께 실천해 나가자”고 강조했다. 하나금융은 소비자 신뢰를 중심에 둔 경영 원칙을 그룹 전반에 정착시키겠다는 방침이다.헌장에는 ‘사전예방 중심의 소비자보호 체계 확립’, ‘소비자 이익을 최우선으로 고려한 업무 수행’, ‘신속·공정한 민원 해소와 피해 구제’, ‘소비자 의견 경청을 통한 투명한 소통’, ‘금융취약계층 지원 및 금융교육 확대’ 등 5대 ﻿실천 과제가 담겼다.아울러 하나금융은 오는 3월 정기 주주총회를 거쳐 이사회 내 ‘소비자보호위원회’를 공식 출범할 예정이다. 금융권 최초로 추진된 해당 위원회를 통해 그룹 차원의 일관된 소비자보호 거버넌스 정책을 구축하고, 금융산업 전반의 소비자보호 기준을 제시하겠다는 계획이다.