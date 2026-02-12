우리은행, 금융권 처음으로 국민성장펀드에 2000억 투자

2026-02-12 B3면

우리금융그룹은 국민성장펀드의 조기 안착을 위해 금융권 최초로 2000억원 규모의 ‘우리 국민성장매칭 펀드’를 선제 조성했다고 11일 밝혔다. 국민성장펀드는 올해 총 7조원 규모의 간접투자 자금 조성을 목표로 하며, 이 가운데 5조 5000억원을 민간금융으로 마련하는 구조다. 우리금융은 향후 5년간 민간금융 부문에 총 10조원을 투입하기로 한 상태로, 올해 자펀드 투자 계획 4000억원 중 절반을 먼저 집행했다. 우리은행·우리금융캐피탈·우리투자증권 등 계열사가 전액 출자한다. 산업 전반 지원과 스케일업, 초장기 기술 등 미래 전략 산업에 집중 투자한다. 우리자산운용은 재정 모펀드 위탁운용사(GP)를 지원했고, 우리PE와 우리벤처파트너스도 자펀드 운용사 선정에 참여해 그룹 차원의 신속한 매칭 투자와 펀드 결성 촉진을 노린다.