코스피, 1% 올라 5,350대 마감

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
11일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시되고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49, 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 1114.87로 장을 마쳤다.
오후 3시 30분 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간 종가 대비 9원 내린 1450.1원을 기록했다. 2026.2.11 홍윤기 기자
이날 코스피는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49, 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 1114.87로 장을 마쳤다.
오후 3시 30분 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간 종가 대비 9원 내린 1450.1원을 기록했다. 2026.2.11 홍윤기 기자
11일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시되고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49, 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 1114.87로 장을 마쳤다.
오후 3시 30분 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간 종가 대비 9원 내린 1450.1원을 기록했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
11일 코스피는 전 거래일 대비 어떤 방향으로 움직였나?