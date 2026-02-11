코스피, 1% 올라 5,350대 마감

닫기 이미지 확대 보기

11일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시되고 있다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49, 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 1114.87로 장을 마쳤다.

오후 3시 30분 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간 종가 대비 9원 내린 1450.1원을 기록했다. 2026.2.11 홍윤기 기자