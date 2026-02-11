사기 목적 지점 개설 의혹… 인카금융 충주지점 수사에 GA 규제 논란

이미지 확대 인가금융서비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 인가금융서비스 제공

대형 법인보험대리점(GA) 인카금융서비스의 충주지점과 치과 1곳이 조직적으로 공모해 수십억원대 보험금을 가로챈 정황이 드러나면서, GA 영업 구조와 관리·감독 체계를 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다. 설계사들이 사기를 목적으로 지점을 개설했다는 의혹까지 제기되면서 제도적 허점을 점검해야 한다는 지적이 나온다.11일 충북경찰청 형사기동대 1팀에 따르면 경찰은 보험사기방지법 위반 혐의로 인카금융서비스 소속 보험대리점 설계사들을 불구속 입건해 조사하고 있다. 경찰은 인카금융 하이브리드 충주지점 임원과 설계사 등 20여 명이 특정 치과 1곳과 공모해 환자들을 상대로 보험 가입을 유도한 뒤 보험금을 편취한 것으로 보고 있다.수사 대상자들은 보험금 규모가 크거나 진단서 조작이 비교적 용이한 상해·임플란트·대상포진 관련 상품을 중심으로 범행을 벌인 것으로 파악됐다. 일부 고객에게는 고의로 상해를 입히거나, 병원에서 허위·과장 진단서를 발급받아 보험금 청구에 활용하도록 한 정황도 수사선상에 올라 있다. 이 같은 방식으로 가로챈 보험금은 약 20억원에 달하는 것으로 전해졌다.업계에 따르면 이들은 처음부터 보험사기를 염두에 두고 해당 지점을 개설한 것으로 알려졌다. 현행 제도상 일정 요건을 충족하면 현장 설계사들이 GA 지점을 설립·운영할 수 있는 구조인데, 이번 사건을 계기로 지점 개설 과정과 운영에 대한 관리·감독이 충분했는지를 두고 문제 제기가 이어지고 있다.해당 보험대리점은 현재 영업을 중단한 상태다. 일부 연루 설계사들은 다른 보험대리점으로 이동한 것으로 알려졌다. 피해 보험사들도 보험사기 특별조사팀(SIU)을 통해 자체 조사를 진행 중이다. 경찰은 관련자 진술과 보험금 청구 자료 등을 토대로 범행 구조와 책임 소재를 규명하는 한편, 수사 결과에 따라 추가 입건 여부도 검토할 방침이다.