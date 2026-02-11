삼성화재, 해외여행 취소 위약금 최대 100만원 보장

가입 후 1년간 횟수 제한 없어

삼성화재는 ‘365 연간해외여행보험’에 여행 취소 시 발생하는 위약금을 보장하는 ‘여행취소위약금보상 특별약관’을 신설했다고 10일 밝혔다. 한 번 가입으로 1년간 횟수 제한 없이 해외여행 보장을 받을 수 있는 연간형 상품이다.이번 담보 신설로 여행 준비 단계에서 불가피하게 발생하는 취소 비용까지 보장 범위가 확대됐다. 사고나 질병 등 불가피한 사유로 일정을 취소해야 하는 경우, 예약한 교통권·숙박권·체험권 등의 취소수수료를 가입금액 한도 내에서 최대 80%까지 보상한다. 최대 가입금액은 100만원이다. 앞서 삼성화재는 지난해 1월 국내 출발 항공기 지연 지수형 담보를 업계 최초로 출시한 데 이어, 같은 해 9월 항공기 지연 보상 기준을 기존 4시간에서 2시간으로 단축하는 등 해외여행보험 보장을 확대해 왔다.