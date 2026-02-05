IB들, 올해 韓 성장률 눈높이 상향… ‘2% 중반’ 전망 첫 등장

이미지 확대 21일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 2026.01.21. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 21일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 2026.01.21. 뉴시스

주요 글로벌 투자은행(IB)들이 올해 한국 경제성장률 전망치를 잇따라 상향 조정하며 ‘2% 중반’ 성장 가능성을 제시하기 시작했다. 반도체 수출 호조가 예상보다 길어지면서 성장 흐름을 끌어올리고 있다는 평가가 나온다.5일 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳이 제시한 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치 평균은 1월 말 기준 2.1%로 집계됐다. 한 달 전 2.0%에서 0.1%포인트 높아진 수치로, 한국은행 전망치(1.8%)와 정부 전망치(2.0%)를 모두 웃돈다.개별 기관별로는 씨티가 성장률 전망치를 2.2%에서 2.4%로, UBS는 2.0%에서 2.2%로 각각 상향 조정했다. 반면 골드만삭스는 1.9%에서 1.8%로 전망치를 낮췄다. 바클리는 2.1%, 뱅크오브아메리카는 1.9%, JP모건은 2.0%, HSBC는 1.8%, 노무라는 2.3%로 기존 전망을 유지했다.이 가운데 씨티는 올해 GDP 대비 경상수지 전망치를 7.1%에서 9.4%로 대폭 상향했다. 씨티는 최근 보고서에서 달러 기준 반도체 수출 증가율이 지난해 22%에서 올해 54%로 두 배 이상 확대될 것으로 내다봤다. 반도체 수출이 한국 경제 전반의 성장 동력을 견인할 것이라는 분석이다.성장 기대가 높아지면서 물가 전망도 소폭 상향됐다. IB 8곳이 제시한 올해 소비자물가지수(CPI) 상승률 전망치는 지난해 12월 말 평균 1.9%에서 올해 1월 말 2.0%로 0.1%포인트 올랐다. 씨티와 UBS가 각각 물가 전망치를 0.1%포인트씩 상향 조정한 영향이다.다만 지난해 연간 성장률 전망치는 건설경기 부진 등 영향으로 평균 1.0%로 소폭 낮아졌다.