한화손보, 장기손보 최초 배타적 사용권 1년 획득

임신지원금 특약, 검사 부담 덜어

2026-02-05 B2면

한화손해보험은 지난 1월 출시한 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 4.0’의 ‘임신지원금’ 특약이 손해보험협회로부터 배타적 사용권 1년을 획득했다고 4일 밝혔다. 배타적 사용권 제도 시행 이후 장기손해보험에서 1년을 부여받은 것은 한화손보가 처음이다.임신지원금 특약은 임신 시 1회 50만원을 지급해 산전 검사와 관리 비용 부담을 덜어주는 보장으로, 국내 최초로 임신을 직접 보장한다는 점에서 높은 평가를 받았다.한화손보는 난임 조기 극복을 지원하는 ‘착상확률개선 검사비’와 치료로 인한 완경(폐경) 시 보장하는 ‘치료에 의한 완경(폐경) 진단비’ 등 특약 2종도 각각 9개월 배타적 사용권을 획득했다. 한화 시그니처 여성 건강보험은 2023년 7월 출시 이후 총 20건의 배타적 사용권을 확보했다.