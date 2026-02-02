코스피 5,000선 붕괴…코스닥도 하락

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
코스피가 미국 증시 약세 여파로 인해 5,000선 아래로 떨어진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전장보다 274.69포인트(5.26%) 내린 4,949.67, 코스닥 지수도 51.80포인트(4.44%) 내린 1,098.36에 장을 마쳤다. 2026.2.2 홍윤기 기자
코스피가 미국 증시 약세 여파로 인해 5,000선 아래로 떨어진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다.
이날 코스피는 전장보다 274.69포인트(5.26%) 내린 4,949.67, 코스닥 지수도 51.80포인트(4.44%) 내린 1,098.36에 장을 마쳤다.
코스피 급락으로 낮 12시 31분 올해 첫 유가증권시장 매도 사이드카(프로그램매매 매도호가 효력정지)가 발동하기도 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 급락의 주요 원인은 무엇인가?