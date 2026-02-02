“아침에 하이닉스 주웠는데” 당황한 개미들…‘추풍낙엽’ 코스피

코스피 2%대 하락…SK하이닉스 -5%

이미지 확대 코스피, 하락 출발 코스피가 하락 출발하며 5,100선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 2026.2.2 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 하락 출발 코스피가 하락 출발하며 5,100선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 2026.2.2 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 주 뉴욕 증시와 금, 가상자산이 동반 급락한 여파로 코스피가 2월 첫 거래일에 ‘블루 먼데이’를 맞았다.2일 유가증권시장에서 코스피는 오전 11시 30분 전 거래일 대비 5083.58포인트(2.69%) 하락한 5083.58을 가리키고 있다.SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 4.29% 급락한 87만원에 거래를 시작해 장 초반 -5.39%까지 낙폭을 키웠다. 개인들의 매수세에 힘입어 낙폭을 줄이는 듯 했지만 현재 4.8% 하락한 채 거래되고 있다.삼성전자도 2.99% 하락한 15만 5700원에 거래를 시작해 장 초반 -0.56%까지 낙폭을 줄였다. 그러나 재차 낙폭을 키워 현재 -2.8%까지 낙폭을 다시 키웠다.현대차(-2.40%), LG에너지솔루션(2.51%), 삼성바이오로직스(-1.38%), SK스퀘어(-8.95%) 등 코스피 상위 종목 대부분이 하락세다.이날 오전 유가증권시장에서 개인은 2조 5000억원 가량 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1조 6000억여원, 4600억여원을 순매도 중이다.코스닥 지수는 같은 시각 5.81포인트(2.25%) 하락한 1123.63을 가리키고 있다.에코프로(1.91%), 삼천당제역(1.66%) 등은 소폭 상승하고 있으나 에코프로비엠(-4.74%), 알테오젠(-4.96), 레인보우로보틱스(-3.02%) 등은 하락하고 있다.