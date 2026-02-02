“아침에 하이닉스 주웠는데” 당황한 개미들…‘추풍낙엽’ 코스피

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“아침에 하이닉스 주웠는데” 당황한 개미들…‘추풍낙엽’ 코스피

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-02 11:50
수정 2026-02-02 11:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

코스피 2%대 하락…SK하이닉스 -5%

이미지 확대
코스피, 하락 출발
코스피, 하락 출발 코스피가 하락 출발하며 5,100선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 2026.2.2 연합뉴스


지난 주 뉴욕 증시와 금, 가상자산이 동반 급락한 여파로 코스피가 2월 첫 거래일에 ‘블루 먼데이’를 맞았다.

2일 유가증권시장에서 코스피는 오전 11시 30분 전 거래일 대비 5083.58포인트(2.69%) 하락한 5083.58을 가리키고 있다.

SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 4.29% 급락한 87만원에 거래를 시작해 장 초반 -5.39%까지 낙폭을 키웠다. 개인들의 매수세에 힘입어 낙폭을 줄이는 듯 했지만 현재 4.8% 하락한 채 거래되고 있다.

삼성전자도 2.99% 하락한 15만 5700원에 거래를 시작해 장 초반 -0.56%까지 낙폭을 줄였다. 그러나 재차 낙폭을 키워 현재 -2.8%까지 낙폭을 다시 키웠다.

현대차(-2.40%), LG에너지솔루션(2.51%), 삼성바이오로직스(-1.38%), SK스퀘어(-8.95%) 등 코스피 상위 종목 대부분이 하락세다.

이날 오전 유가증권시장에서 개인은 2조 5000억원 가량 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1조 6000억여원, 4600억여원을 순매도 중이다.

코스닥 지수는 같은 시각 5.81포인트(2.25%) 하락한 1123.63을 가리키고 있다.

에코프로(1.91%), 삼천당제역(1.66%) 등은 소폭 상승하고 있으나 에코프로비엠(-4.74%), 알테오젠(-4.96), 레인보우로보틱스(-3.02%) 등은 하락하고 있다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 2월 첫 거래일에 하락한 주된 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로