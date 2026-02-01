하나금융 ‘4조 클럽’ 첫 입성… 절반 주주환원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

하나금융 ‘4조 클럽’ 첫 입성… 절반 주주환원

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-01 23:45
수정 2026-02-01 23:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

작년 순이익 7.1% 늘어 4조 29억
함영주 회장 “AI 등 성장동력 확보”

하나금융지주가 지난해 당기순이익 4조원을 처음 돌파하며 ‘4조클럽’에 입성했다.

하나금융은 지난해 연간 순이익이 4조 29억원으로 전년 대비 7.1% 증가했다고 지난달 30일 밝혔다. 비이자이익은 2조 2133억원으로 14.9% 늘었고, 이자이익도 9조 1634억원으로 4.6% 증가했다.

계열사 가운데 하나은행의 순이익은 3조 7475억원으로 전년 대비 11.7% 늘며 역대 최대 실적을 기록했다.

하나금융은 지난해 총 1조 8719억원 규모의 주주환원을 실행해 총주주환원율 46.8%를 달성했다. 연간 현금배당 총액은 1조 1178억원으로 전년 대비 10% 증가했다. 함영주 하나금융 회장은 실적 발표 컨퍼런스콜에 직접 참석해 “자기자본이익률(ROE) 개선을 최우선 과제로 삼고 인공지능(AI), 스테이블코인 등 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.

김예슬 기자
2026-02-02 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
하나금융지주의 지난해 당기순이익 변화율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로