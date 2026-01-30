하나금융·한투·JC플라워, 예별손보 예비 인수자로 선정

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
하나금융·한투·JC플라워, 예별손보 예비 인수자로 선정

이승연 기자
입력 2026-01-30 10:15
수정 2026-01-30 10:15
예금보험공사 제공
예금보험공사 제공


MG손해보험 정리를 위한 가교 보험사인 예별손해보험 인수전에 뛰어든 3개사 모두가 본입찰에 참여할 수 있게 됐다.

예금보험공사는 30일 “예별손보 공개매각 예비입찰에 참여한 3개사를 대상으로 대주주 적격성 등 사전심사와 인수의향서 평가를 실시했다”며 “그 결과 3개사 모두를 예비인수자로 선정했다”고 밝혔다. 예비 인수자에게는 5주간의 실사와 본입찰 참여 기회가 부여된다. 오는 3월 30일까지 본입찰을 접수해 4월 초까지 우선 협상 대상자를 선정한다는 계획이다.

앞서 예별손보 예비입찰에는 하나금융지주, 한국투자금융지주, 사모펀드인 JC플라워가 참여한 것으로 알려졌다.

예보는 “향후 예별손보의 보험 계약은 조건 변경 없이 새로운 인수자 또는 5개 손보사로 이전될 예정”이라며 “보험 계약자에게는 어떠한 불이익이 발생하지 않는다”고 강조했다.

위로