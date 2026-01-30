KB국민, 신용대출 채무 조정 4종 ‘상생·협력’ 우수 사례

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-01-30 01:12
수정 2026-01-30 01:12
KB국민은행은 금융감독원이 주관하는 제7회 상생·협력 금융 신상품 우수사례로 ‘신용대출 채무조정 상품 4종 신규금리 인하’가 선정됐다고 29일 밝혔다. 금감원은 사회 취약계층과 금융소비자를 대상으로 상생·협력 성격의 금융상품을 우수사례로 선정해 정기적으로 발표하고 있다.

이 상품은 휴·폐업이나 일시적 자금난 등으로 경제적 어려움을 겪는 취약계층의 재기를 지원하기 위해 마련됐다. 신용대출 장기분할 전환제도, 채무조정프로그램(신용대출), 휴·폐업 개인사업자 신용대출 채무조정프로그램, KB 개인사업자 리스타트대출 등이다. 국민은행은 지난해 9월부터 해당 상품들의 신규금리를 연 13%에서 연 9.5%로 3.5% 포인트 인하했다. 은행 측은 연간 약 4000명이 금리 혜택을 받을 것으로 보고 있다.

김예슬 기자
2026-01-30 B3면
