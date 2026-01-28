신한은행, 채권 2694억 감면… 서민·취약층 지원

신한은행, 채권 2694억 감면… 서민·취약층 지원

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-01-28 23:57
수정 2026-01-28 23:57
개인·사업자·보증인 3395명 혜택

신한은행은 서민·취약계층의 재기 지원을 위해 2694억원 규모의 소멸시효 포기 특수채권을 감면한다고 28일 밝혔다.

감면 대상은 특수채권 편입 후 7년 이상 경과한 채권 중 기초생활수급권자, 경영 위기 소상공인, 장애인, 고령자 등 사회적 배려계층과 2000만원 미만 소액 채권 차주다. 특히 새도약기금 지원 대상에 포함되지 않았던 개인 및 개인사업자 3183명과 보증인 212명 등 총 3395명이 지원을 받게 된다.

감면 등록 절차가 완료되면 계좌 지급정지와 연체정보, 법적절차 등이 해제돼 다시 정상적인 금융거래가 가능해진다. 신한은행 관계자는 “소멸시효가 완성된 채권을 신속히 정리해 고객의 금융거래 정상화와 경제적 회복을 실질적으로 지원하기 위한 포용금융 조치”라고 말했다.

김예슬 기자
2026-01-29 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
