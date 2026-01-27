관세 불확실성·엔화 약세에… 환율, 다시 ‘출렁’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

관세 불확실성·엔화 약세에… 환율, 다시 ‘출렁’

황비웅 기자
황비웅 기자
입력 2026-01-27 18:16
수정 2026-01-27 18:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

5.6원 오른 1446원… 닷새 만에 상승
미일 엔저 대응 가능성에 급등 피해
“국민연금 해외투자 축소, 진정 효과”

원달러 환율이 27일 대미 관세 불확실성과 엔화 약세 등의 영향으로 닷새 만에 상승했다. 다만 국민연금의 해외투자 비중 축소 등으로 상승 폭은 제한될 수 있다는 전망도 나온다.

이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 5.6원 오른 1446.2원에 주간 거래를 마쳤다. 환율은 9.4원 오른 1450.0원으로 출발했지만 이후 상승 폭을 줄이며 1440원대에서 등락했다.

도널드 트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 인상하겠다고 밝힌 점이 환율 상승의 주요 배경으로 꼽힌다. 대미 통상 불확실성이 커지면서 원화 약세 압력으로 작용했다는 분석이 나온다.

글로벌 달러는 약세 흐름을 이어갔다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 22∼26일 3거래일 연속 큰 폭으로 하락한 뒤 이날 소폭 반등했으나, 여전히 97대 초반을 기록 중이다.

다만 원달러 환율이 1450원 선까지 치솟진 않았다. 전날 미국과 일본 외환당국이 엔저 현상에 대응하기 위해 시장에 공동 개입할 가능성이 제기되며 원달러 환율 상승 폭을 제한했다는 분석이다. 지난주 160엔 가까이 올랐던 엔달러 환율은 전날 153엔대까지 떨어졌다가 이날 반등해 154엔대 초반을 유지했다. 원화는 엔화와 동조화 현상을 보이는 경향이 있다.

국민연금의 해외투자 비중 축소가 환율 하락 압력으로 작용할 수 있다는 전망도 나온다. 전날 국민연금 기금운용위원회는 ‘2026년도 제1차 회의’에서 해외 주식 투자 목표 비중을 38.9%에서 37.2%로 1.7% 포인트 낮추기로 의결했다.
황비웅 기자
2026-01-28 3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
원달러 환율 상승의 주요 원인은 무엇인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로