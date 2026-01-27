불붙은 K증시

불붙은 K증시

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-01-27 08:57
수정 2026-01-27 08:57
코스닥 지수가 26일 4년여 만에 ‘천스닥’(코스닥 1000) 시대를 맞았다. 코스닥지수는 이날 전장 대비 70.48포인트(7.09%) 급등한 1064.41에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2000년 9월 6일(1074.10) 이후 약 25년 5개월 만의 최고치다. 사진은 하나은행 직원들이 서울 중구 본점에서 축하 행사를 하고 있는 모습. 홍윤기 기자
코스닥 지수가 26일 4년여 만에 ‘천스닥’(코스닥 1000) 시대를 맞았다. 코스닥지수는 이날 전장 대비 70.48포인트(7.09%) 급등한 1064.41에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2000년 9월 6일(1074.10) 이후 약 25년 5개월 만의 최고치다. 사진은 하나은행 직원들이 서울 중구 본점에서 축하 행사를 하고 있는 모습. 홍윤기 기자


코스닥 지수가 26일 4년여 만에 ‘천스닥’(코스닥 1000) 시대를 맞았다. 코스닥지수는 이날 전장 대비 70.48포인트(7.09%) 급등한 1064.41에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2000년 9월 6일(1074.10) 이후 약 25년 5개월 만의 최고치다. 사진은 하나은행 직원들이 서울 중구 본점에서 축하 행사를 하고 있는 모습.

홍윤기 기자
위로