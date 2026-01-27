이미지 확대
코스닥 지수가 26일 4년여 만에 ‘천스닥’(코스닥 1000) 시대를 맞았다. 코스닥지수는 이날 전장 대비 70.48포인트(7.09%) 급등한 1064.41에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2000년 9월 6일(1074.10) 이후 약 25년 5개월 만의 최고치다. 사진은 하나은행 직원들이 서울 중구 본점에서 축하 행사를 하고 있는 모습. 홍윤기 기자
