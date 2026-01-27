삼성·신한금융·하나금융, 원화 스테이블코인 발행·유통 협력 나서

2026-01-27 B3면

삼성, 신한금융, 하나금융이 원화 스테이블코인 발행·유통·사용을 위한 협력에 나섰다. 각 사는 스테이블코인 법제화가 이뤄지는 즉시 컨소시엄 구성에 착수할 것으로 전해졌다.진옥동 신한금융 회장과 함영주 하나금융 회장은 최근 삼성과 함께 ‘코인 드림팀’을 만들자는 데 뜻을 같이하고 준비 작업에 착수한 것으로 26일 알려졌다.업계에서는 삼성, 신한금융, 하나금융이 참여하는 코인 동맹이 탄생할 경우 시장 판도를 흔들 수 있다고 본다. 국내 최대 제조 대기업이면서 해외 기반이 있고 ‘삼성월렛’ 등으로 휴대폰 내 탑재된 결제 서비스까지 갖췄다는 점에서 삼성이 코인 동맹 파트너 1순위 후보로 떠오른 것이다.신한금융은 해외 기반이 탄탄하고 그룹 포트폴리오가 다각화돼 있다. 하나금융도 두나무·네이버 연합과 긴밀한 관계를 구축하고 있다. 두 금융그룹은 코인 발행 시 준비금 운용, 리스크 관리 등을 담당할 것으로 보인다.다만 삼성은 신한·하나와의 협력 체제 구축에 공감대를 형성했지만 최종 결론이 나온 것은 아니라는 입장이다. 삼성 측 관계자는 “정부가 법제화를 통해 스테이블코인 시장에 어떤 규칙을 도입하느냐에 따라 최종 파트너 선정이 달라질 수 있다”고 했다.